Giornalismo: per Fvg bene contributo Festival Link a lotta fake news

Trieste, 26 apr - Dove c'è menzogna non può esistere la libertà: così l'informazione ha il grande compito di utilizzare i migliori strumenti perché arrivino ai cittadini i fatti oggettivi e veri in modo da sconfiggere le fake news; lo spazio dato nell'edizione 2022 del Festival Link a questo filone strategico è un fatto davvero apprezzabile.È il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia in occasione della presentazione odierna a Trieste di Link - Festival del Giornalismo che si svolgerà nel capoluogo regionale in piazza dell'Unità d'Italia dal 5 all'8 maggio. Il governatore ha evidenziato l'importanza di aver privilegiato nel ricco cartellone della rassegna gli appuntamenti di dialogo, dialogo di cui c'è un gran bisogno proprio in chiave di contrasto alle fake news, le quali - è stato detto - hanno prodotto danni gravissimi alla salute personale e alla sanità collettiva dei cittadini nella pandemia così come hanno effetti devastanti in una fase contrassegnata dalla guerra.L'8 maggio lo stesso governatore sarà protagonista, nell'ambito di Link, di un incontro sul nuovo ruolo delle Regioni insieme al ministro per gli Affari regionali e il presidente dell'Emilia Romagna. ARC/PPH