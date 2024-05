Giornata legalità: Regione promuove prevenzione e cultura sicurezza

Udine, 10 mag - Sicurezza vuol dire avere una presenza di Forze dell'ordine statali e locali sul territorio, vuol dire avere delle regole, delle leggi, dei tribunali. Ma è anche molto di più: vuol dire anzitutto creare in un contesto sociale e in una comunità, come quella del Friuli Venezia Giulia, una cultura della legalità e del rispetto delle regole, per fare prevenzione e sicurezza integrate. Per formare cittadini consapevoli, nella certezza che si può vivere in pace nella comunità soltanto rispettando regole, leggi e rispettando il prossimo.Sono, in sintesi, alcuni dei concetti espressi dall'assessore regionale alla Sicurezza nel videomessaggio trasmesso stamani al Teatro Nuovo Giovanni da Udine in occasione del convegno "Il piacere della Legalità: mondi a confronto", l'evento sostenuto dalla Regione e organizzato a Udine per la Giornata della legalità, quest'anno dedicata a Lorenzo Parelli.Nel portare i saluti dell'Amministrazione regionale, l'esponente dell'Esecutivo ha voluto ringraziare gli studenti e i docenti che hanno scelto di dedicare una parte di quest'anno scolastico a una serie d'iniziative di estrema importanza. Un plauso dall'assessore regionale alla Sicurezza anche agli enti e alle realtà che hanno aderito ai programmi promossi per lo speciale appuntamento di riflessione e crescita, con l'augurio di una buona Giornata della legalità. ARC/PT/ma