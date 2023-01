Giornata Memoria: Zilli, mostra Celiberti tocca cuore comunità

Udine, 14 gen - "Le opere del maestro Celiberti esposte a Udine in occasione della Giornata della memoria toccano il cuore della nostra comunità ed esortano a una riflessione sia verso il passato sia verso il presente. Da un lato l'olocausto, un orrore che non deve più ripetersi, dall'altro il conflitto in Ucraina che viene spesso osservato con distacco, ma è alle porte di casa nostra e sta causando danni incommensurabili sotto l'aspetto umanitario prima ancora che economico". È la sintesi del messaggio condiviso oggi a Udine dall'assessore alle Finanze Barbara Zilli all'inaugurazione della mostra "Per non dimenticare". L'esposizione delle opere di Giorgio Celiberti, organizzata dal comitato di Udine dell'Associazione nazionale donne operate al seno (Andos), rientra tra gli eventi collegate alla Giornata della memoria ed è ospitata all'interno della galleria "Tina Modotti". "C'è un elemento - ha proseguito Zilli nel suo intervento - che si pone come comune denominatore di questa iniziativa, ed è il cuore. Il cuore che ogni giorno le operatrici e gli operatori dell'Andos mettono nel loro impegno quotidiano e i cuori con il filo spinato dipinti dal maestro Celiberti come richiamo alla Shoah. Raccogliendo questi messaggi, possiamo sentirci tutti toccati nel cuore e diventare una comunità sempre più unita". La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 5 febbraio con il seguente orario: giovedì e venerdì 15.00-18.00, sabato e domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.00. ARC/PAU/pph