Giornata vittime del comunismo:Roberti, revoca Slovenia brutto segnale

Trieste, 18 mag - "La decisione del Governo sloveno di cancellare la Giornata nazionale per la memoria delle vittime della violenza comunista è un brutto segnale che riporta indietro le lancette della storia, dando colpo di spugna morale a chi dei crimini dei comunisti titini, tanto italiani, quanto sloveni e croati, ha patito le atrocità".



Così si è espresso l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti commentando la notizia inerente all'abolizione, da parte dell'Esecutivo in carica a Lubiana e retto dal premier Robert Golob, della Giornata nazionale per la memoria delle vittime della violenza comunista, indetta nel 2022 dal precedente governo.



A tal proposito, l'ex Presidente della Repubblica sloveno Borut Pahor ha parlato di decisione inappropriata e inaccettabile. "Confidiamo - ha aggiunto Roberti - che il monito di Pahor possa spingere a rivedere presto questa decisione, rimediando almeno in parte a questo assurdo passo falso". ARC/PAU/pph