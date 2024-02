Giorno del Ricordo: Roberti, raccontare la verità è un dovere

L'assessore ha partecipato alla presentazione dell'antologia ricavata dal concorso 'Raccontare per ricordare. L'esodo Giuliano Dalmata' Trieste, 9 feb - "Raccontare la verità sull'esodo istriano e dalmata e sulle foibe è un dovere dell'informazione e delle istituzioni, perché quanto accadde a oltre 350mila italiani rappresenta un pezzo importante della nostra storia nazionale". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione della presentazione dell'antologia ricavata dal concorso 'Raccontare per ricordare. L'esodo Giuliano Dalmata'. Presenti all'evento, tra gli altri, il vicesindaco di Trieste Serena Tonel, il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lacota e il direttore di Libero Pietro Senaldi. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale prendendo spunto dalle parole espresse oggi dal Presidente della Repubblica, "di fronte a posizioni riduzionistiche manifestate anche in Consiglio regionale, l'attività delle associazioni come quella presieduta da Massimiliano Lacota è fondamentale, proprio perché quest'opera di informazione veniva fatta dall'Unione degli Istriani già prima dell'istituzione del Giorno del Ricordo. "C'è poi da risolvere - ha aggiunto Roberti - la vergognosa vicenda del conferimento al maresciallo Tito del titolo di Cavaliere della Gran Croce della Repubblica Italiana. Un'onorificenza da cancellare per una questione di rispetto nei confronti di quei tanti istriani, fiumani e dalmati che persero tutto e, in molti casi, la vita". Infine Roberti ha detto che per tanti anni, in Italia, ai governi che si sono succeduti "faceva comodo non raccontare la verità, annebbiando il tutto attraverso un oblio che ha nascosto quello che oggi, non senza fatica, riesce a trovare spazio nei libri di storia". ARC/GG/pph