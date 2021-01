Giorno Memoria: Callari, ricordo Shoah valore fondante nostra civiltà

Gorizia, 27 gen - "Il ricordo della Shoah rappresenta un valore che dobbiamo difendere come un principio fondante della nostra civiltà". Lo ha detto oggi a Gorizia l'assessore regionale al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, a margine della cerimonia dedicata al Giorno della Memoria che si è svolta in piazza Martiri della Libertà d'Italia. Tra gli altri, presente all'evento anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Come ha sottolineato l'assessore, la regione è stata testimone delle grandi tragedie accadute nel secolo scorso. "In particolare Gorizia - ha detto Callari - ha vissuto il dramma dei deportati nei campi di concentramento e anche per questo motivo la cerimonia odierna è un appuntamento a cui ho sempre partecipato, con la consapevolezza di rappresentare quei valori di libertà e di democrazia che sono l'essenza della nostra Repubblica". Callari ha infine ricordato i rapporti di collaborazione e di amicizia che legano la Regione allo Stato di Israele, "a dimostrazione di un legame non solo di natura istituzionale ma anche ideale, che riconosce - ha concluso - nella comunità ebraica un importante protagonista della storia, della cultura e dell'economia delle nostre terre". ARC/GG/al