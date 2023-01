Giorno Memoria: Roberti, leggi razziali tra pagine più cupe storia

Trieste, 24 gen - "La visita del ministro Piantedosi alla risiera di San Sabba, a Trieste, a pochi giorni dalle celebrazioni per il Giorno della Memoria, conferma l'attenzione posta dal Governo alla nostra città e al Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza Pierpaolo Roberti a margine della visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi all'unico campo di sterminio nazista sul suolo italiano, oggi trasformato in struttura museale. "L'introduzione delle leggi razziali, annunciate proprio a Trieste da Mussolini, e la Shoah rappresentano una delle pagine più cupe della storia del nostro Paese e dell'intera Europa - ha spiegato Roberti -. La Comunità ebraica è una parte importante del complesso affresco di etnie, culture e credo religiosi che nei secoli hanno dato vita alla città che oggi è il nostro capoluogo regionale. Proprio quella comunità ha pagato un tributo altissimo in vite umane alla follia nazista, una tragedia che è giusto ricordare per evitare che possa ripetersi". ARC/MA/al