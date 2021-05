Giorno memoria vittime terrorismo: Callari rende onore a caduti

Trieste, 9 mag - L'assessore regionale Sebastiano Callari ha preso parte oggi, in rappresentanza del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, alla cerimonia per il "Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice" tenutasi in largo Caduti di Nassiriya a Trieste. La cerimonia, durante la quale è stata deposta congiuntamente una corona d'alloro da parte della Prefettura, della Regione e del Comune di Trieste, si è svolta alla presenza del prefetto Valerio Valenti e del presidente del Consiglio comunale di Trieste Francesco Di Paola Panteca, ma anche quest'anno in maniera ristretta nel rispetto delle regole anti Covid-19. "Una cerimonia semplice ma che sempre commuove - ha commentato Callari a margine - quando si fa vivo il ricordo di tutte le vittime, persone che hanno pagato con la vita per la nostra libertà e che non dobbiamo dimenticare: questi momenti di doveroso ricordo e onore ai caduti, testimoni di alti e profondi valori, è giusto diventino però anche uno sprone al Paese ad andare avanti, a farcela anche in un momento così difficile". "Da amministratore pubblico - ha osservato Callari - mi sento in dovere, proprio in un'occasione come questa, di fare un appello, invitando tutti i cittadini che ne hanno diritto a prenotare la vaccinazione: faranno così proprio uno degli strumenti più efficaci - ha concluso l'assessore - per costruire un presente e un futuro migliore". ARC/EP/pph