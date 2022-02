Giorno Ricordo: Zannier, foibe ed esodo ben presenti in memoria Fvg

Trieste, 10 feb - "La tragica vicenda delle foibe e il dramma dell'esodo, dopo lunghi periodi di mistificazione, diventano per fortuna sempre più noti all'opinione pubblica nazionale mentre sono da sempre incardinati nella memoria di tutta la comunità regionale e della Destra Tagliamento in particolare, grazie anche a tante meritevoli attività associative e al supporto delle istituzioni".Sono parole dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier intervenuto oggi alla cerimonia per il Giorno del Ricordo che si è tenuta a Pordenone nell'cortile dell'ex Provincia in corso Garibaldi."Le storie degli esuli e la tradizione orale della sofferenza - ha affermato Zannier - vive ancora nei superstiti e nei lori immediati discendenti, grazie ai racconti di nonni e di zii che sono stati testimoni oculari di tanto patimento. Sono pagine tristi dalle quali i nostri giovani non vanno esentati, nelle famiglie e nelle scuole, perché abbiano ben chiaro ciò che accadde nel secondo dopoguerra sul confine orientale e perché l'odio etnico e il furore ideologico non trovino mai più terreno fertile". ARC/PPH/gg