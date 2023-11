Giovani: Amirante, finanziati 9 Comuni per centri di aggregazione

Udine, 12 nov - La Regione finanzierà 9 delle 16 richieste pervenute dai Comuni sul bando che prevede fondi per la riqualificazione delle strutture adibite e da destinare a centri di aggregazione giovanile.Si tratta di Pordenone, Casarsa della Delizia, San Daniele del Friuli, Rigolato, Montenars, Polcenigo, Sauris, Fiumicello-Villa Vicentina e Precenicco.Lo comunica l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante spiegando che "sulla scorta di alcune sollecitazioni che erano pervenute da vari Comuni, soprattutto nel periodo post-Covid, per aprire ex novo o per portare migliorie a centri dove i ragazzi potessero trovarsi e svolgere delle attività assieme è stata riattivata una norma regionale, finanziata in assestamento di bilancio con un milione e 620mila euro"."I Comuni coprono tutto il territorio regionale, dalla montagna ai capoluoghi, di dimensioni piccole, medie e grandi: si tratta di una tra le iniziative che porteremo avanti per ampliare la gamma dei servizi a disposizione delle famiglie e dei giovani, dai finanziamenti per la casa, ai contributi per i nidi e per la scuola, nella convinzione che è fondamentale siano il centro della politica regionale" aggiunge Amirante, che rende anche noto come la graduatoria resterà aperta per eventuali successivi scorrimenti durante l'anno 2024.Il sostegno per ogni ente non supera il valore massimo fissato in 200mila euro per ciascuna domanda e il finanziamento potrà essere utilizzato per la ristrutturazione edilizia, la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e l'ampliamento degli immobili. Non sono invece sostenibili gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria. ARC/EP/ma