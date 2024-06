Giovani dispersi: Regione segue con apprensione sviluppi vicenda

Da domani in azione anche i droni della Protezione civile FvgTrieste, 31 mag - Per il governatore della Regione e l'assessore delegato alla Protezione Civile quelle che stanno trascorrendo sono ore di forte trepidazione, nelle quali la comunità regionale segue con apprensione gli sviluppi della vicenda che ha coinvolto i tre ragazzi dispersi oggi nelle acque del Natisone.L'amministrazione regionale sta monitorando minuto per minuto l'evolversi della situazione ed è al fianco delle famiglie coinvolte. Il massimo esponente dell'esecutivo e l'assessore regionale inoltre rivolgono un grande plauso e a tutti gli uomini delle varie forze ancora impegnati nel disperato tentativo di ritrovare le tre persone coinvolte nella vicenda.Il governatore e l'assessore regionale infine hanno inteso esprimere un ringraziamento anche alla Protezione civile regionale che, da subito, si è mossa in ausilio alle operazioni e che domani metterà a disposizione, oltre ai volontari, anche i droni in propria dotazione per le ricerche dei giovani. ARC/AL