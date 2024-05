Giovani: Regione Fvg premiata per campagna "Oltre i soliti cliché"

L'assessore al Lavoro ha ritirato a Venezia il riconoscimento Trieste, 18 mag - Comunicare la sostenibilità significa rendere attrattivo un territorio per i giovani che sono sempre più attenti al valore della comunità e alla trasparenza delle azioni. La Regione Friuli Venezia Giulia è convinta che per rendere attrattivo il territorio sia necessario investire nella transizione sostenibile, nella transizione sociale fatta non di sussidi ma di diritti: allo studio, all'istruzione, all'ingresso nel mondo del lavoro, al sostegno della genitorialità, al rafforzamento delle competenze. Proprio per questo siamo molto orgogliosi del riconoscimento tributato oggi all'Amministrazione regionale. È questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore regionale all'Istruzione, lavoro e famiglia alla cerimonia di conferimento all'Amministrazione regionale, e in particolare alla Direzione Lavoro, istruzione, formazione e famiglia, del secondo premio parimerito Prospettiva, Speranza, Attenzione, avvenuta questa mattina nell'ambito di InspringPR - Festival delle Relazioni pubbliche. A valere alla Regione il riconoscimento è stata la campagna di comunicazione "Oltre i soliti cliché. Una Regione per i giovani", realizzata con il contributo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale e la collaborazione di Rai Friuli Venezia Giulia e attuata da dicembre 2023 a febbraio 2024. Concetto cardine della campagna è stato abbattere pregiudizi e luoghi comuni generalmente attribuiti ai giovani (oltre i soliti cliché, appunto) rappresentando piuttosto il valore e le potenzialità di una generazione capace di mettersi in gioco e raggiungere obiettivi ambiziosi, anche grazie al supporto delle istituzioni e del sistema pubblico locale. La campagna si è articolata in una serie di interviste radiofoniche andate in onda su Radio1RAI nell'ambito della trasmissione settimanale "Chat FVG", con protagonisti giovani che hanno fruito di servizi e iniziative regionali. Undici in tutto le puntate realizzate, poi diventate podcast, pubblicate su Raiplaysound e accessibili anche dal portale regionale www.giovanifvg.it. Oltre al canale radiofonico, la campagna si è sviluppata anche sui social attraverso la pubblicazione di post, reels e storie sui profili tematici della regione dedicati ai giovani (@GiovaniFVG). Il 28 febbraio 2024, infine, l'evento conclusivo organizzato a Trieste e trasmesso in diretta streaming sul portale giovanifvg.it, cui hanno partecipato oltre 230 studenti di scuole, ITS Academy e Università. Sul palco una decina di giovani testimonial ha dato voce a esperienze di vita, studio, formazione e lavoro vissute in regione o all'estero grazie a bandi, contributi o progetti regionali. Ospite dell'evento, con il suo "inspirational speech", Valeria Cagnina, giovane imprenditrice inserita da Forbes tra gli Under 30 che cambieranno il mondo. ARC/COM/ma