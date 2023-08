Giovani: Rosolen, 100 mila euro per progetti cittadinanza europea

Dal 1. settembre via alle domande in Regione per ricevere i contributi Pordenone, 23 ago - "Uscirà il primo settembre l'avviso per la concessione dei contributi destinati a progetti volti a favorire la promozione e la consapevolezza della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea promossi attraverso iniziative didattiche e formative rivolte ai giovani con un'età compresa tra i 14 e i 35 anni. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2023, ha stanziato per queste iniziative la somma di 100 mila euro". Lo rende noto l'assessore regionale al Lavoro, formazione istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen annunciando che la domanda per i contributi potrà essere inoltrata dal prossimo 1. settembre e fino al 20 settembre. "Con questa iniziativa - ha precisato Rosolen - si punta a fare crescere nelle giovani generazioni la consapevolezza della cittadinanza europea. I progetti che saranno finanziati sono infatti finalizzati a diffondere la conoscenza della storia dell'integrazione europea, dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, oltre che delle opportunità che vengono offerte dai programmi dell'Ue". I contributi, fino a un massimo di 10 mila euro per ciascuna delle proposte, sono destinati a progetti che accrescano il senso della cittadinanza europea e che facilitino la conoscenza delle opportunità offerte dai diversi programmi targati Ue rivolti ai giovani. La domanda, corredata da una relazione illustrativa del progetto e da un prospetto delle spese, dovrà essere presentata a partire dal 1° settembre esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it. I progetti dovranno avere una durata massima di dodici mesi dal giorno successivo alla presentazione della stessa richiesta. I contributi saranno concessi attraverso la modalità di procedimento a sportello. Potranno presentare istanza i soggetti privati non aventi scopo di lucro, il cui legale rappresentante sia un giovane di età massima 36 anni (non compiuti alla data del 12 agosto 2023), che possano documentare di avere svolto attività rivolte ai giovani nell'ultimo triennio. A conclusione dell'istruttoria delle domande pervenute il Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Regione emanerà i decreti di concessione e liquidazione anticipata dell'intero importo richiesto e ritenuto ammissibile. Verrà inoltre fissato il termine per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, da redigere utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito www.giovanifvg.it. ARC/LIS/pph