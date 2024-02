Giovani: Rosolen, dialogo con under 35 grazie alleanza Regione-Rai Fvg

Trieste, 28 feb - "La collaborazione con la sede Rai del Friuli Venezia Giulia ha dato vita a un'importante esperienza che ci ha permesso di comunicare e di raccontare con strumenti innovativi storie e politiche di e per i giovani. L'evento ospitato oggi al Miela rappresenta la conclusione di un lungo percorso. Insieme abbiamo realizzato una campagna social e radiofonica che ha saputo aprire un dialogo virtuoso con i giovani, raccontando progetti ed esperienze innovative vissute da alcuni under 35 della nostra regione".

L'assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen commenta così la proficua partnership Regione-Rai rivolta in particolare a una popolazione giovanile.

L'iniziativa "Oltre i soliti clichè. Una Regione per i giovani", trasmesso anche in diretta streaming dal portale giovanifvg.it, è stata preceduta infatti da una campagna social e da ben 11 trasmissioni radiofoniche della Rai Fvg dirette da Mario Mirasola e Riccardo Cicconetti.

L'evento odierno è stato organizzato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione proprio nell'ambito della campagna di comunicazione mirata a far conoscere le opportunità per studiare, formarsi, vivere e lavorare nel nostro territorio.

"Le puntate radiofoniche - spiega Rosolen - sono andate in onda ogni mercoledì a partire dal 6 dicembre scorso su Rai Radiouno all'interno di 'Chat Fvg', il programma che guarda ai giovani parlando di sport, mestieri, passioni, progetti del mondo della scuola e dell'università, ambiente e sostenibilità. I podcast sono riascoltabili in qualsiasi momento sui siti giovanifvg.it e raiplaysound.it".

"L'appuntamento di questa mattina, che è stato seguito da centinaia di ragazzi in presenza e da remoto, rappresenta la migliore occasione per ringraziare la sede Rai del Friuli Venezia Giulia e tutti i professionisti coinvolti in questa iniziativa. Quella con la Rai - conclude l'assessore - è una preziosa partnership già sperimentata e che ogni volta è in grado di dare voce in modo efficace ai diversi progetti proposti dall'Amministrazione regionale". ARC/RT/gg