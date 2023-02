Giovani: Rosolen, nuove risorse per Centri di aggregazione

Prorogato fino a luglio 2024 il progetto Spazio giovani



Trieste, 10 feb - Rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni di disagio giovanile attraverso i Centri di aggregazione per favorire l'organizzazione di laboratori artistici e musicali e l'accesso alle attività sportive gratuite e libere: è l'obiettivo della delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Istruzione e alla Famiglia Alessia Rosolen.



Il progetto Spazio Giovani in Fvg viene prorogato di ulteriori sei mesi fino al 15 luglio 2024 e si dà il via libera a un avviso pubblico rivolto a enti pubblici, centri del terzo settore, associazioni giovanili e parrocchie per progetti destinati a giovani tra i 14 e 35 anni. Per ciascun beneficiario ci saranno a disposizione fino a 10mila euro, su uno stanziamento disponibile complessivo pari a 259.290 euro che trova copertura finanziaria per 199.290 euro da risorse provenienti dal Fondo nazionale politiche giovanili e per 60.000 euro dal cofinanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia.



"Crescita psico-fisica, socializzazione e sviluppo della creatività attraverso attività extrascolastiche: sono percorsi che l'Amministrazione pubblica ha il dovere di stimolare e sostenere - ha rilevato l'assessore Rosolen -. Questo bando supporta attività senza fini di lucro, continuative, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, la partecipazione attiva, lo sviluppo delle competenze e dell'autonomia personale".



I progetti si devono concludere al 31 marzo 2024. Si prevede di pubblicare l'avviso pubblico, che oggi ha ottenuto il disco verde dalla Giunta regionale, entro la fine di questo mese e di approvare la graduatoria dei progetti a fine aprile 2023. ARC/PPH/gg