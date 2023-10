Giovani: Rosolen, progetto Fvg all'avanguardia per psicologi in scuole

Trieste, 7 ott - "Il rapporto instaurato tra la Regione e l'Ordine degli psicologi ritengo rappresenti modello di collaborazione, soprattutto nell'ambito dei giovani, ai quali è stato offerto un sostegno nel periodo di uscita dal Covid, mentre per quel che riguarda il servizio di assistenza psicologica nelle scuole l'esperienza fatta in Friuli Venezia Giulia è un progetto all'avanguardia dal quale poter strutturare un'azione più ampia e capillare". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen nel corso del convegno 'Giovani tra complessità e opportunità: una sfida (im)possibile' organizzato dall'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, il lavoro degli psicologi è importante perché non punta solo a curare gli effetti di un problema, ma in molte occasioni mira alla prevenzione indagando sulle cause del malessere. Citando il filosofo Giovanni Gentile, Rosolen ha detto che "diventeremo una vera comunità quando passeremo dall'io al noi", questo per far comprendere come l'attuale centralità del singolo abbia declassato le interazioni e causato il fenomeno sempre più diffuso della solitudine. "Bisogna recuperare - ha concluso Rosolen - il valore della comunità e delle sue fondamenta, tra cui in primis c'è la famiglia. Se, a fronte delle problematiche di carattere psicologico, non riacquistiamo una dimensione collettiva sarà difficile andare oltre alla cura degli effetti e ancora più complicato intervenire sulle cause". ARC/GG/ma