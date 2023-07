Giovani: Rosolen, via attività Centri aggregazione giovanili

L'assessore annuncia la graduatoria dei 27 progetti finanziati Pordenone, 12 lug - "E' stata pubblicata ed è disponibile sul sito della Regione la graduatoria finale del bando relativo ai progetti nell'ambito del Fondo delle politiche giovanili. Si tratta di ventisette progetti finanziati per i Centri di aggregazione giovanile nel territorio regionale. Attraverso questa iniziativa, oltre settemila ragazzi avranno l'opportunità di essere coinvolti nelle più diverse attività artistiche, sportive e di volontariato". Lo ha annunciato questa mattina l'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione e famiglia Alessia Rosolen comunicando che, proprio da oggi, sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia è disponibile la graduatoria finale dei 27 progetti finanziati nell'ambito del Fondo nazionale politiche giovanili con il contributo del Dipartimento politiche giovanili e della Regione Fvg. L'importo complessivo è di circa 260 mila euro. Il contributo erogato per ogni progetto è stato di massimo 10 mila euro. Beneficiari - vedi allegato - sono i soggetti gestori dei Centri di aggregazione giovanile, pubblici e privati, con sede in regione e che hanno presentato domanda: 15 sono i Comuni, tre le parrocchie e 9 le associazioni non profit. "I progetti finanziati - ha precisato l'assessore Rosolen - hanno l'obiettivo di sostenere i progetti educativi e ricreativi dei Centri di aggregazione giovanile e di rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni del disagio attraverso la promozione e il supporto dei Centri che offrono ai giovani percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, nonché opportunità di supporto psico-fisico, mediante l'organizzazione di laboratori artistici e musicali e l'accesso, gratuito e libero, delle attività sportive sul territorio". La partecipazione alle attività organizzate dai Centri di aggregazione che hanno ottenuto i contributi sarà gratuita. Sono oltre settemila i giovani coinvolti nelle attività. Le proposte presentate interesseranno tutte le aree di impegno dei poli aggregativi e prevederanno il coinvolgimento attivo dei giovani in iniziative educative, attività laboratoriali ludico e ricreative o artistiche, attività sportive e di volontariato, con una forte attenzione allo sviluppo della capacità e competenze dei giovani, un'attenzione alle tematiche ambientali e di valorizzazione del territorio. La graduatoria disponibile a questo link: https://www.giovanifvg.it/it/bandi-45715/contributi-per-progetti-e ducativi-e-ricreativi-dei-centri-di-aggregazione-giovanile-cag-457 18 ARC/LIS/al