Giovani: Zilli, nutrirsi di conoscenza per consolidare le proprie idee

Trieste, 28 mag - "Ai giovani presenti in sala e a quelli che ci seguono online rivolgo l'invito a mantenere sempre viva la voglia di conoscenza, raccogliendo il maggior numero di informazioni possibili, affinché le vostre idee siano consolidate dal sapere, in modo tale da offrire spunti di riflessione e momenti di arricchimento culturale a chi si confronta con voi partendo da un altro punto di vista". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, portando i saluti del governatore Fedriga all'apertura del Festival della Costituzione che si tiene fino a domenica 30 maggio a San Daniele del Friuli. L'assessore, ribadendo l'importanza dell'evento in virtù degli autorevoli relatori previsti nel programma, ha sottolineato come, specialmente in quest'epoca di trasformazioni sul piano della comunicazione, non sia sempre facile coinvolgere le nuove generazioni su temi valoriali che partono dai principi fondamentali della Carta costituzionale. "Per questo motivo - ha concluso Zilli - è particolarmente preziosa un'occasione come questa, dove la partecipazione favorisce una crescita fondata su ciò che si apprende, ascoltando approfondimenti ed esperienze che ci aiutano a creare la nostra opinione a ad apprezzare la libertà di pensiero, che costituisce le fondamenta della nostra democrazia". ARC/GG/ep