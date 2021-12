Giovani: Zilli, vanno stimolati affinché progettino il loro futuro

Udine, 10 dic - "Un evento interessante e formativo, che ha permesso agli studenti di mettersi alla prova per la prima volta di fronte a una "Corte" formata da più figure professionali e non davanti a un singolo docente come avviene normalmente nel corso del percorso universitario. Un plauso all'Università di Udine e in particolare al dipartimento di Scienze Giuridiche per aver fornito questo strumento a ragazzi e ragazze che desiderano fare della professione forense il loro progetto per il futuro". Così l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta all'evento "Processo europeo simulato", ha commentato l'iniziativa tenutasi al Polo economico-giuridico dell'ateneo di Udine; un evento, che ha visto gli studenti in veste di legali rappresentanti, per esporre le loro arringhe conclusive su tre casi simulati di diritto europeo. Ad ascoltarli e a deliberare la "sentenza" finale sono stati tre Collegi giudicanti, composti da avvocati, professionisti, esponenti della politica locale e giuristi. L'assessore Zilli ha partecipato all'incontro in veste di giudice della Corte di giustizia europea, nella sessione che ha esaminato il caso, sempre simulato, di agevolazioni fiscali concesse al Friuli Venezia Giulia per promuovere la tratta del Corridoio di traffici Baltico-Adriatico. Gli studenti hanno così potuto intrecciare diritto e politica industriale, nonché approfondire elementi che interessano la loro Regione. Su questi temi, Zilli ha ribadito che - "la Regione è impegnata a mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione, assieme a quelli dello Stato e della Ue, per far ripartire l'economia e consolidare i risultati ottenuti nella ripresa per puntare a un nuovo sviluppo. Tutto ciò sarà possibile avendo quale obiettivo i mercati internazionali e le esportazioni, grazie alle quali il Friuli Venezia Giulia ha potuto valicare la crisi dovuta alla pandemia". ARC/CM/al