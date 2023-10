Giro d'Italia: Amirante, 5 mln per interventi su viabilità tappa Fvg

Trasaghis, 20 ott - "La Regione è orgogliosa di ospitare la tappa Mortegliano - Sappada del Giro d'Italia. Per garantire gli interventi necessari alla manutenzione della viabilità che sarà interessata dal percorso abbiamo stanziato 5 milioni di euro. Ora bisogna lavorare in sinergia con amministrazioni comunali, Edr e tutti i soggetti preposti per la migliore riuscita della manifestazione". È il commento dell'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a margine della riunione tecnica che si è svolta a Trasaghis con l'amministrazione comunale e il presidente del comitato organizzatore Paolo Urbani. È la prima riunione operativa di una serie che coinvolgerà tutte le 23 amministrazioni comunali interessre dal tracciato, gli Edr di Pordenone e Udine, Anas e StradeFvg per una verifica delle asfaltature e delle altre esigenze volte a garantire la sicurezza della gara. Come ha illustrato Urbani la tappa si svilupperà da Mortegliano a Sappada per 154 chilometri con 3mila metri di dislivello e comprenderà tre Gran premi della montagna e due traguardi volanti. "La partenza da Mortegliano vuole essere anche il segno di una ripartenza del territorio colpito dalla grandinata eccezionale dello scorso luglio, oltre che una testimonianza di solidarietà nei confronti di chi ha subito danni enormi tra cittadini privati, aziende, strutture pubbliche" ha sottolineato Amirante. ARC/SSA/gg