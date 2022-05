Giro d'Italia: governatore Fvg, vetrina per il territorio

La Regione sta lavorando all'edizione 2023



Marano Lagunare, 27 mag - Il Giro d'Italia rappresenta una promozione importante per il territorio. La Regione ha collaborato fin da subito con l'organizzazione della Corsa rosa consapevole della rilevanza dell'evento in termini di visibilità con milioni di spettatori in tutto il mondo che guarderanno l'evento.



E' il messaggio del governatore del Friuli Venezia Giulia alla partenza della 19a tappa regionale del Giro d'Italia di ciclismo a Marano Lagunare. Accanto a lui anche il vicegovernatore, gli assessori alle Infrastrutture e Territorio e alle Autonomie locali.



Il governatore ha sottolineato gli aspetti straordinari del territorio che vengono valorizzati e fatti conoscere al grande pubblico che può scoprire le peculiarità di Marano Lagunare, località di partenza, e Castelmonte località d'arrivo con ricadute positive per l'intero Friuli Venezia Giulia.



Uno sguardo è stato poi rivolto al Giro d'Italia 2023; la Regione sta lavorando con l'organizzazione per portare in regione un evento ancora più importante di quello di quest'anno. Sul punto il governatore si è detto ottimista convinto che sia necessario dare continuità alla promozione turistica per dare ossigeno e prospettiva alla nostra regione incrementandone l'attrattività. Per il governatore i risultati sono arrivati ma non è tempo di fermarsi: il Friuli Venezia Giulia deve diventare una meta sempre più attrattiva.



Il vicegovernatore ha ricordato come il 105^ Giro d'Italia sarà anche un'occasione per ricordare il 150^ anno di costituzione del Corpo degli Alpini e contestualmente la figura dell'alpino Riccardo Giusto, primo caduto della Prima guerra mondiale. Il mini-raduno, inserito tra le iniziative collaterali del Giro, grazie al comitato locale Tappa Giro d'Italia 2022, d'intesa con le Sezioni Ana di Udine e Cividale del Friuli, è previsto a passo Solarie, nel Comune di Drenchia. Nel sottolineare come la Corsa rosa rappresenti una manifestazione di popolo straordinaria ha rimarcato l'importanza di questo evento molto amato in cui viene ricordato anche chi ha lottato per la nostra libertà.



Dal canto suo l'assessore alle Infrastrutture ha invece sottolineato l'importante piano per la viabilità coordinato con FvgStrade, Motostaffetta friulana, Prefettura e Forze dell'Ordine per garantire una gestione efficiente delle strade regionali interessate dalla manifestazione sportiva così da vivere l'evento come una grande festa per tutti. ARC/LP/pph