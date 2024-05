Giro d'Italia: tappa friulana occasione per promuovere Fvg in Europa

Bruxelles (Belgio), 24 mag - La tappa del Giro d'Italia Mortegliano - Sappada si è rivelata un'occasione per promuovere il Friuli Venezia Giulia anche in Europa, trasformando l'evento sportivo in una vetrina per le eccellenze regionali e per favorire le relazioni internazionali con uno sguardo a Go!2025.Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura e sport ha preso parte oggi a Bruxelles presso l'Ambasciata italiana in Belgio a un evento che ha riunito esponenti della diplomazia, dell'industria, del turismo per condividere le battute finali della tappa, in un pomeriggio che ha travalicato l'appuntamento sportivo per assumere i contorni di una occasione di promozione internazionale.Il vicegovernatore ha ringraziato l'ambasciatrice Federica Favi per aver voluto ospitare l'evento con la partecipazione, tra gli altri, degli ambasciatori d'Austria e di Malta in Belgio, del vice ministro delle imprese e del Made in Italy, di esponenti del ministero dell'Ambiente, dei rappresentanti del Gruppo iniziativa italiana (Gii) e dell'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e alcuni main sponsor del Giro d'Italia quali Enel e Trenitalia, oltre a Chimay, marchio di birre belghe che per la prima volta ha deciso di sostenere l'evento ciclistico italiano. Per l'occasione il marchio belga ha dedicato dei bicchieri al giro d'Italia, compresa la tappa friulana.Come ha sottolineato il vice governatore, richiamando la definizione di Ippolito Nevio di "piccolo compendio dell'universo alpestre, lagunoso e piano", il Friuli Venezia Giulia con la tappa del Giro d'Italia ha modo di enfatizzare agli occhi del mondo le bellezze dei suoi paesaggi e la ricchezza delle sue eccellenze imprenditoriali, turistiche, enogastronimiche, Per questo l'evento è stato supportato anche da PromoTurismoFVG presente con una propria delegazione che ha dato spazio alla conoscenza del territorio regionale.Un'occasione quindi per promuovere una volta di più il Friuli Venezia Giulia presso l'Europa, amplificando e rafforzando le relazioni estere in vista di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, che proprio in Europa, nei mesi che mancano all'inaugurazione ufficiale delle celebrazioni, trova la sua vetrina più importante. ARC/SSA/gg