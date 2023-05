Giunta: Fedriga, continuità per conseguire obiettivi programma

Trieste, 02 mag - "In relazione alla squadra di governo che si appresta ad affiancarmi nell'azione amministrativa in questa tredicesima legislatura, ritengo che la continuità rappresenti quella componente necessaria per dare stabilità al sistema e portare avanti con successo le politiche di lungo respiro e prospettiche a favore dei cittadini del Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga nel corso della seduta del Consiglio regionale dedicata all'illustrazione del programma e alla presentazione della Giunta, i cui componenti per otto decimi sono stati confermati rispetto all'Esecutivo precedente. Come ha ricordato il massimo esponente della Giunta, due sono le nuove entrate: il vicegovernatore, con deleghe a sport e cultura, Mario Anzil e l'assessore alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante. "Sono fiducioso - ha affermato il governatore - che questi due nuovi componenti della squadra di governo della Regione con la loro esperienza e le loro professionalità possano portare un valore aggiunto importante, nell'ottica di un programma che punta a conseguire quegli obiettivi che rappresentano il nostro patto con gli elettori". ARC/GG/al