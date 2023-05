Giustizia: Callari, puntare a semplificazione e velocità processi

L'assessore all'evento formativo dedicato alla riforma Cartabia Trieste, 12 mag - "L'auspicio è che la strada indicata dalla riforma Cartabia verso una semplificazione della Giustizia e un'accelerazione dei processi, nonostante qualche criticità in fase di applicazione, rappresenti un obiettivo conseguibile a beneficio di tutti i cittadini". Così l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari oggi a Trieste nel corso del suo intervento di saluto in occasione dell'evento formativo "La Giustizia in Friuli Venezia Giulia alla prove della riforma Cartabia: criticità e soluzioni condivise", organizzato dall'Associazione italiana giovani avvocati, che si è tenuto all'interno del Palazzo della presidenza della Regione. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, un cambiamento è necessario nel sistema della giustizia anche in virtù dei danni che può arrecare un funzionamento lento della magistratura a fronte di potenziali investitori esteri, i quali nel timore di trovarsi dinnanzi all'incertezza di risolvere in tempi rapidi dei contenziosi potrebbero scegliere di recedere dalla volontà di aprire nuove attività produttive. "La speranza - ha detto Callari - viene proprio da voi giovani professionisti, con l'auspicio che saprete imprimere un forte slancio verso l'innovazione digitale della macchina della giustizia, che deve essere capace di adeguarsi ai tempi e alle esigenze della contemporaneità. Perché l'efficienza - ha concluso -, come in ogni campo, non può ormai essere disgiunta dall'utilizzo delle moderne tecnologie". ARC/GG/ma