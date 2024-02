Giustizia: Fedriga, efficienza Tar Fvg è garanzia crescita territorio

Trieste, 23 feb - "I dati illustrati questa mattina certificano ancora una volta quanto il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sia uno dei più virtuosi del nostro Paese. Il Tar rappresenta inoltre una straordinaria garanzia di sviluppo per il nostro territorio. La capacità e la rapidità di risposta della Pubblica amministrazione è alla base degli ottimi risultati che la Regione continua a registrare in tutti i settori".

Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante l'apertura dell'Anno giudiziario 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, caratterizzata dalla prima relazione del presidente del Tar Carlo Modica de Mohac, insediatosi lo scorso 7 luglio.

"Grazie a un Tribunale amministrativo così efficiente, crescono gli investimenti anche internazionali e l'attrattività del Friuli Venezia Giulia. Continueremo a operare per rafforzare la grande alleanza fra le diverse istituzioni attive nella nostra regione, rispettando sempre le reciproche competenze - ha sottolineato Fedriga -. Solo così il nostro sistema può preservare tutte quelle condizioni che permettono all'azione amministrativa di assicurare ai cittadini e alle attività imprenditoriali risposte rapide ed eque".

"Il concreto miglioramento della vita della nostra comunità non passa attraverso l'annuncio, spesso solo mediatico, di grandi riforme. È frutto invece di piccoli ma importanti passi quotidiani - ha precisato il governatore -. I risultati ottenuti dal Tar del Friuli Venezia Giulia sono infatti la logica conseguenza di una elevatissima professionalità, di un'ottima organizzazione e di un grandissimo impegno che, come sistema regionale, abbiamo il dovere di alimentare nel presente e nel futuro".

Nel corso della sua relazione, il presidente Carlo Modica de Mohac ha precisato che, dati alla mano, il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia non presenti di fatto arretrati. Nel corso del 2023 sono state definite 366 pratiche e adottati 536 provvedimenti.

Significativo infine che il Tar Fvg abbia già raggiunto gli obiettivi assegnati alla giustizia amministrativa nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ARC/TOF/pph