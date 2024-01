Giustizia: Fedriga, funzionamento tribunali garantisce sistema Fvg

Il governatore alla cerimonia di apertura dell'Anno giudiziario ha ribadito la richiesta di attribuzione di competenza del personale amministrativo alla Regione Trieste, 27 gen - "I dati illustrati oggi testimoniano come in Friuli Venezia Giulia il settore della giustizia riesca a svolgere un'importante mole di lavoro garantendo in questo modo una maggiore efficienza a tutto il sistema regionale, compreso il comparto economico. Questo nonostante la carenza di personale amministrativo che, attraverso una proposta concreta di attribuzione di competenza alla Regione sulla parte non dirigenziale, riteniamo di poter contribuire a risolvere". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga a margine della cerimonia di apertura dell'Anno giudiziario a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta, a pochi giorni dall'insediamento della Commissione paritetica, l'obiettivo è da una parte quello di supportare il lavoro dei Tribunali fornendo nel concreto un sostegno all'attività dei giudici e dei magistrati, dall'altra quello di dare risposte alle aspettative dei cittadini e alle esigenze delle imprese. "Una Giustizia che riesce a funzionare bene, infatti, contribuisce - ha aggiunto Fedriga - in maniera più che significativa a rendere un territorio maggiormente competitivo. Per questo sono convinto che, se riusciremo a finalizzare - in base all'Autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia - questo passaggio sul personale, andremo a migliorare il sistema giudiziario della regione". Infine, il governatore ha sottolineato un passaggio della relazione del procuratore generale della Corte d'appello nel quale il Friuli Venezia Giulia è stato definito come un territorio attrattivo che ha resistito meglio alle crisi. "A questo elemento di positività - ha concluso Fedriga - deve corrispondere da parte di tutti la massima attenzione nei confronti di eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata che, come sappiamo, cerca di penetrare nelle aree del Paese dove c'è più economia e quindi un maggior flusso di denaro". ARC/GG/ma