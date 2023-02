Giustizia: Regione, Tar Fvg è presidio di legalità e sviluppo

Trieste, 28 feb - I numeri presentati oggi testimoniano che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia è una delle realtà più efficienti in Italia. Fondamentale presidio di legalità e giustizia, il Tar in questo territorio rappresenta anche un presidio di sviluppo. La crescita della regione è data infatti anche dalla capacità e dalla velocità di risposta che la pubblica amministrazione è in grado di garantire.



Questo, in sintesi, il concetto espresso oggi dal governatore intervenuto all'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia.



Secondo il governatore l'efficienza che continua a dimostrare il Tar è una garanzia per gli investimenti e per l'attrattività del territorio.



Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta, l'Amministrazione regionale ha sempre incentivato una forte collaborazione fra le diverse istituzioni nel rispetto delle reciproche competenze per creare le condizioni affinché l'azione amministrativa possa dare, a tutti i livelli, risposte rapide a cittadini e imprese.



Nel suo intervento il governatore ha ricordato che i risultati ottenuti dal Tribunale amministrativo regionale sono frutto di grande professionalità e di un mirabile lavoro strutturato negli anni che va preservato anche per il futuro. ARC/RT/gg