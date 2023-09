Go!2025: Bini, promozione mirata per valorizzare la città e il Fvg

L'assessore ha incontrato l'Amministrazione comunale di Gorizia in vista della capotale della Cultura Gorizia, 21 set - "La città di Gorizia sta rispondendo positivamente dal punto di vista turistico in vista di Go!2025, con numeri in aumento rispetto all'estate 2022 in fatto di presenze sul territorio e l'arrivo di numerosi stranieri. Dati di rilievo, che testimoniano come il cammino verso il 2025 stia già dando i suoi frutti e portando benefici importanti al territorio. Con l'evento della capitale della Cultura sempre più vicino vanno ora costruiti dei palinsesti di promozione mirati, volti a valorizzare le ricchezze storiche, architettoniche ed enogastronomiche che caratterizzano la nostra regione". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che ha incontrato l'Amministrazione comunale di Gorizia per fare il punto sulle attività di promozione territoriale da programmare in vista della capitale europea della Cultura 2025. "Un incontro proficuo, nel quale sono state tracciate alcune linee guida che ci accompagneranno nell'iter promozionale da qui in avanti - ha affermato l'assessore -. La Regione si sta adoperando sia con risorse economiche sia con proposte progettuali a sostegno di questo importante appuntamento, che darà risalto all'intero Friuli Venezia Giulia su scala internazionale". Nel corso dell'incontro, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna ha convenuto sull'opportunità di promuovere l'immagine di Gorizia e di tutto il territorio regionale utilizzando come "leva" l'evento di Go!2025. ARC/PAU/pph