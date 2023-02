GO!2025: Gibelli, appuntamento che unisce due città in una

Gorizia, 30 gen - "Un utile e proficuo incontro nell'ottica di mettere a fuoco le sinergie a due anni dal prestigioso appuntamento di valenza internazionale che unisce Nova Gorica e Gorizia in una sola città". Così ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli a margine della riunione che si è tenuta oggi a Gorizia e dedicata a un confronto informativo con i capofila sloveni relativamente a Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura 2025. Tra i partecipanti anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, quello di Nova Gorica Samo Turel, il manager responsabile dell'attuazione del programma Stojan Pelko e il presidente del Gruppo europeo di cooperazione internazionale Paolo Petiziol. Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, due anni passano veloci e quindi ogni confronto è prezioso. Inoltre è di oggi l'attenzione che inizia a essere generata dalla manifestazione a livello europeo con la pubblicazione di un articolo sul quotidiano spagnolo El País, nel quale vengono esaltate le peculiarità del territorio goriziano e di Nova Gorica. "Questo - ha commentato l'assessore - a riprova che l'incoming turistico di fatto ha già avuto inizio". Gibelli ha poi condiviso il concetto espresso dal sindaco Turel nel corso della riunione, ovvero che bisogna parlare dell'appuntamento del 2025 facendo riferimento non a due città, ma a un'unica Capitale europea della cultura. Infine, l'assessore ha confermato la necessità, sul fronte economico, di individuare come prioritaria la parte culturale della manifestazione, "però ciò non toglie - ha concluso - che vi possa essere collateralmente il supporto di un'adeguata azione di marketing". ARC/GG/ma