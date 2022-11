GO!2025: Gibelli, Borgo Castello è luogo icona dell'evento

L'assessore è intervenuta alla tavola rotonda sul collegamento tra Novi Sad 2022 e Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura Gorizia, 12 nov - "Borgo Castello è una delle icone di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, non fosse altro perché da quel prestigioso e suggestivo punto di osservazione si può guardare da una parte all'Italia e dall'altra alla Slovenia. Stiamo già lavorando per l'attuazione del Pnrr Cultura che prevede interventi di investimento per la cultura e di finanziamento per attività culturali e commerciali. Anche il Comune di Gorizia è al lavoro sul Castello e confidiamo che già nel periodo prenatalizio ci sia una speciale apertura del sito e che i lavori possano essere completati a primavera 2023". Lo ha detto oggi a Gorizia l'assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia Tiziana Gibelli in occasione della tavola rotonda 'Da Novi Sad 2022 a GO!2025 attraverso la musica', organizzata da Informest per l'Associazione Progetto Musica. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, Go!2025 rappresenta l'esempio di come la collaborazione debba essere un valore aggiunto nelle relazioni tra istituzioni transfrontaliere del territorio. "In questo senso - ha aggiunto - il termine più appropriato è quello dello stare insieme e non dell'integrazione o dell'inclusione, perché non c'è un soggetto di livello superiore che integri o includa l'altro". A questo proposito l'assessore ha ricordato l'immagine dei due sindaci seduti allo stesso tavolino ma divisi dalla rete installata tra le due città nei periodi più difficili dell'emergenza Covid. "Una foto - ha aggiunto - che simboleggia come poche altre lo spirito di amicizia e di unità tra le due comunità, anche nei momenti più complicati". In relazione al ruolo della musica in prospettiva GO!2025, tema dell'incontro, Gibelli ha ricordato come ci fu un lungo periodo in cui le due città, Gorizia e Nova Gorica, ascoltavano Beethoven e Bach insieme in un clima di pacifica convivenza e quando questo si interruppe, e si dovette ascoltarli separatamente nelle sale concerti delle due città, anche il clima di concordia si offuscò. "Si ricomincia ora ad andare agli stessi concerti, agli stessi spettacoli di prosa e a vedere il festival 'Vis à Vis' in parte sia a Nova Gorica che a Gorizia, e in questo contesto la musica, che è la colonna sonora della storia - ha concluso l'assessore -, sarà una delle piattaforme di incontro più suggestive nell'appuntamento del 2025". ARC/GG/ma