Go!2025: Zilli, al lavoro per l'integrazione dei sistemi di Tpl

Al Tavolo di coordinamento dell'evento ha partecipato per la prima volta anche la Fidal Trieste, 13 feb - Il trasporto pubblico locale e lo sport sono stati al centro dell'odierna riunione del tavolo di coordinamento per GO!2025 - Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti, il professor Francesco Pitassio dell'Università di Udine e, per la prima volta, il presidente della Federazione italiana di atletica leggera del Friuli Venezia Giulia Massimo Di Giorgio, oltre ai partner sloveni del progetto. In merito al trasporto pubblico locale, l'assessore Zilli ha spiegato che "sono già stati raggiunti risultati concreti per quanto riguarda lo stato di avanzamento delle iniziative collegate al Tpl e all'intermodalità, grazie anche al rafforzamento della collaborazione con i nostri partner sloveni. Il potenziamento dell'offerta legata ai trasporti, che contiamo di formalizzare a breve, deve infatti tenere conto dell'elevata affluenza di pubblico prevista per il 2025 e dell'integrazione tra le reti di trasporto regionali e slovena". L'assessore Zilli ha quindi rimarcato "l'importanza della partecipazione al tavolo per Go!2025 della Fidal, che ha già programmato una serie di eventi importanti eventi dedicati all'atletica leggera sul territorio del Friuli Venezia Giulia, a partire dagli Alpe Adria Games, che possono essere integrate nel programma delle iniziative per la Capitale europea della cultura soprattutto in considerazione dell'ampio respiro che la manifestazione avrà sia in regione sia in Slovenia". Gli Alpe Adria games 2023 si terranno, infatti, il 5 e 6 agosto a Udine, ma la Fidal sta valutando l'ipotesi di organizzare una delle prossime edizioni dell'importante evento sportivo internazionale proprio a Gorizia. ARC/MA/pph