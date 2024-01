Go!2025: Zilli-Anzil-Amirante: già investiti oltre 130 milioni di euro

Gorizia, 18 gen - "L'Amministrazione regionale punta moltissimo su Go!2025, evento che avrà effetti estremamente positivi su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Uno dei prossimi obiettivi è coinvolgere nuovi partner di livello nazionale e internazionale per accrescere le potenzialità di questa occasione storica".

Questo in sintesi il concetto espresso oggi a Gorizia dagli assessori alle Finanze Barbara Zilli, alla Cultura Mario Anzil e alle Infrastrutture Cristina Amirante durante i lavori del tavolo di coordinamento per Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025.

"È stato importante riunire all'inizio dell'anno tutti i protagonisti di Go!2025, una grande occasione di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia e per la Slovenia - ha affermato in apertura Barbara Zilli, coordinatrice del tavolo -. L'Amministrazione regionale sta investendo con convinzione su questa manifestazione transfrontaliera. Abbiamo già garantito oltre 130 milioni di euro di risorse pubbliche per Gi!2025, di cui ben 14 milioni di euro per le attività promozionali dell'evento".

"È stata rafforzata con 3,2 milioni di euro la dotazione per finanziare, all'interno dell'Interreg Italia-Slovenia, gli Small Project Fund nella convinzione che - ha precisato Zilli - le attività, anche quelle piccole, transfrontaliere rappresentino un ulteriore valore aggiunto".

"Oggi - ha detto Zilli - abbiamo anche presentato ufficialmente Claudio Tognoni, il manager scelto dall'Amministrazione regionale per coordinare l'attività promozionale di Go!2025 e di Gorizia and friends, un'iniziativa che permetterà di ampliare i benefici della Capitale europea della cultura a tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia".

Nel corso della seduta è stato ricordato che recentemente il Gect ha lanciato la nuova piattaforma web di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Un contenitore digitale in tre lingue (italiano, sloveno e inglese) che, oltre a far conoscere il calendario completo della rassegna, vuole diventare uno strumento di promozione del nostro territorio.

"Questa manifestazione - ha sottolineato il vicepresidente e assessore alla Cultura Mario Anzil - rappresenta una straordinaria opportunità per mostrare la vera anima di Gorizia. Un'anima nobile e austera che nel tempo ha sofferto ma che ora può guardare con fiducia al futuro. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di collaborare con la Slovenia nella realizzazione di Go!2025".

"I migliori operatori culturali del Friuli Venezia Giulia stanno elaborando proposte dedicate proprio a questa grande iniziativa che viene seguita da vicino anche dal Governo nazionale. Proprio ieri - ha affermato Anzil - abbiamo presentato a Milano le proposte che la Regione ha commissionato al Mittelfest. La macchina sta lavorando a pieno ritmo e le prospettive per il rilancio economico e culturale di questo territorio grazie a Go!2025 sono molto concrete".

"Sono in fase di realizzazione numerose opere che stanno rispettando il cronoprogramma che ci siamo dati - ha ricordato l'assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante -. È fondamentale perfezionare l'accessibilità a Gorizia e a Nova Gorica, partendo dal potenziamento dei servizi gestiti direttamente dalla Regione".

"Ci stiamo inoltre confrontando con Rfi e con il Ministero dei trasporti per migliorare i principali collegamenti. Allo studio - ha concluso Amirante - una linea diretta con la stazione di Venezia-Mestre e le modalità di connessione intermodale con lo scalo aeroportuale Trieste Airport". ARC/TOF/ma