Go!2025: Zilli, capitale Cultura proietta tutto Fvg nel futuro

Gemona del Friuli, 20 ott - "Go!2025 è un'opportunità unica per mettere a sistema tutte le anime più qualificate e qualificanti presenti in Friuli Venezia Giulia. Una sfida che stiamo affrontando con grande entusiasmo, giocando di squadra, con l'obiettivo di una crescita economica e un maggior benessere per l'intera nostra regione e per il territorio oltreconfine grazie agli interventi sul patrimonio culturale, sulle strutture ricettive, sulla logistica, sulla viabilità, sulle infrastrutture e sulla produzione culturale e artistica. In poche parole: riqualificare il territorio per proiettarci nel futuro". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli portando il saluto della Regione al convegno organizzato dalla Casa per l'Europa di Gemona e dall'Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia di Gorizia che si è svolto stasera nella sala consigliare del Comune. "Due città divise dalla storia ma unite dalla volontà di stare assieme ci offrono un'occasione di promozione di un territorio come il nostro, piccolo ma storicamente e culturalmente vasto" ha detto Zilli, auspicando che "la Capitale europea della Cultura sia soprattutto la capitale internazionale dei giovani". L'assessore ha richiamato l'impegno della Regione, dello Stato e del governo sloveno "per superare gli innegabili ostacoli legati alla coesistenza di due legislazioni differenti: stiamo lavorando proprio con l'obiettivo di semplificare dal punto di vista amministrativo gli adempimenti connessi alla realizzazione di opere e manifestazioni nelle aree di confine, assieme al Gect, che in questo panorama ha un ruolo importante di collegamento e di semplificazione". Zilli ha inoltre evidenziato come "la Giunta regionale ha già allocato 90 milioni di euro per opere e attività che dovranno avere una gittata lunga e sviluppare il futuro economico del territorio, il turismo lento, la ciclabilità, l'offerta ricettiva, la valorizzazione delle nostre eccellenze". "Il Friuli Venezia Giulia si sta dimostrando un modello in Europa. Ho potuto constatare l'attenzione di Bruxelles per appuntamenti come quello di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura, per l'approccio di elevata competenza dei nostri funzionari. Un appuntamento che rafforza il clima di amicizia e cooperazione tra gli Stati dell'Unione e può generare importanti opportunità di sviluppo economico" ha concluso Zilli. Al convegno hanno preso parte il presidente della Casa per l'Europa di Gemona Ivo Del Negro e il presidente dell'Accademia Europeista del Friuli-Venezia Giulia Claudio Cressati. Porterà il saluto della città il sindaco di Gemona Roberto Revelant. Seguirà l'intervento di Mara Cernic, Componente dell'Assemblea del GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) di Gorizia. ARC/SSA/gg