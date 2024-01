Go!2025: Zilli, massimo sforzo per migliori soluzioni normative

Trieste, 31 gen - "Stiamo lavorando per individuare le migliori soluzioni per l'organizzazione degli eventi transfrontalieri in occasione di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Per questo i nostri uffici stanno approfondendo le normative vigenti in Italia e in Slovenia, utilizzando anche consulenze di altissimo livello come quella fornita oggi dal ministro plenipotenziario del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Andrea Cavallari. Il nostro obiettivo è trasformare questa straordinaria manifestazione in un modello che potrà essere seguito da molti altri Paesi europei". Lo ha affermato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli a margine dell'incontro tenutosi oggi a Trieste con Andrea Cavallari, che è anche coordinatore per la cooperazione transfrontaliera con la Francia e per la strategia dell'Ue per la Regione Alpina (Eusalp). "Go!2025 rappresenta un'eccezionale opportunità di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia e per la vicina Slovenia. È fondamentale però - sottolinea Zilli - trovare le modalità più adatte per semplificare le procedure amministrative legate alla realizzazione di opere e manifestazioni nelle zone di confine e in particolare nella piazza Transalpina, vero cuore pulsante dell'intera iniziativa". "A questo proposito - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - il ministro plenipotenziario Cavallari, accompagnato dai vertici del Gect, questa mattina ha potuto toccare con mano la bellezza di questa piazza che continua ad avere un valore enorme da un punto di vista simbolico". "Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025 è strategica anche per i suoi riflessi economici. Per il successo di questa grande manifestazione transfrontaliera l'Amministrazione regionale ha già garantito oltre 130 milioni di euro di risorse pubbliche, compresi 14 milioni di euro per le attività promozionali di Go!2025. Un evento - ha concluso Zilli - che vuole generare benessere e nuove occasioni di crescita per il nostro territorio". ARC/TOF/pph