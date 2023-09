Go!2025: Zilli, per eventi lavoriamo a cornice legale semplificata

Gorizia, 27 set - "L'appuntamento di Go!2025 è una grande occasione di crescita e sviluppo che può e deve diventare un esempio di concreta cooperazione anche per altre zone confinanti dell'Europa. Si sta lavorando con l'obiettivo di semplificare dal punto di vista amministrativo gli adempimenti connessi alla realizzazione di opere e manifestazioni nelle aree di confine. Il Gect è l'attore principale di tutto questo e la Settimana delle Regioni che si svolgerà a Bruxelles a metà ottobre sarà un'occasione per un ulteriore confronto e approfondimento". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenendo oggi a Gorizia all'evento finale del progetto B-solutions per discutere dell'opportunità di creare una zona legale speciale al confine tra Italia e Slovenia. Durante la mattinata sono state analizzate le soluzioni esistenti per i problemi transfrontalieri e c'è stato un confronto tra partner sui nuovi modi per risolverli, presentando i risultati dell'analisi in corso condotta con il coordinamento del Gect. "La piazza della Transalpina sarà il teatro dei principali eventi e sarà il luogo di incontro e di attrazione soprattutto di un pubblico di giovani. La Capitale europea della Cultura deve essere la capitale dei giovani provenienti da ogni dove", ha detto ancora Zilli. L'assessore, rimarcando che l'idea di una zona legale semplificata è la più utile al raggiungimento degli obiettivi, ha quindi ricordato "gli importanti investimenti che anche la Regione sta sostenendo per questo appuntamento storico. Abbiamo il compito, lavorando tutti assieme come fatto finora, di dimostrare cosa può nascere dall'incontro di due popoli che sono sempre stati legati da un rapporto di amicizia". ARC/SSA/gg