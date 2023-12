Go!2025: Zilli, 'Borderless wireless' leva per Capitale europea

Gorizia, 18 dic - "Il lancio di 'Borderless wireless' è un tassello importante nel percorso di avvicinamento a Go!2025 iniziato esattamente tre anni fa con l'accoglimento della candidatura di Nova Gorica e Gorizia. Questa piattaforma digitale transfrontaliera rispecchia grande attenzione per una diffusione puntuale e capillare di contenuti non solo relativi alla Capitale della Cultura, ma anche nell'ottica della promozione e dello sviluppo dell'intero territorio regionale". È il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli alla presentazione della piattaforma online "Borderless Wireless", sviluppata in funzione dell'evento Go!2025 che sarà fruibile al pubblico dal 28 dicembre (con un anno di anticipo rispetto all'avvio delle manifestazioni) all'indirizzo www.go2025.eu. Il sito internet, curato dal Gect di Gorizia e consultabile in italiano, sloveno e inglese, è allineato agli standard di informazione delle altre Capitali europee della Cultura e presenterà tutti i progetti e le news del programma ufficiale della manifestazione. Alla conferenza stampa svoltasi oggi a Gorizia, dopo aver portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga e ringraziato i sindaci di Gorizia e Nova Gorica Rodolfo Ziberna e Samo Turel, Zilli ha messo in risalto la volontà di rendere il nuovo sito un punto di riferimento stabile per cittadini e visitatori anche negli anni successivi al 2025. "La Regione e tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione di Go!2025 - ha ribadito l'assessore - stanno investendo molto in termini di risorse e di professionalità, affinché possa essere colta l'occasione offerta da questo evento per dare sempre maggiore centralità al nostro territorio a livello europeo". Come spiegato dal project manager del Gect Giulio Selvazzo, nel corso del 2024 verrà implementata la seconda fase di sviluppo di "Borderless wireless", che includerà nella piattaforma anche la parte informativa relativa alle possibili esperienze fruibili sul territorio. Il piano strategico prevede un percorso di progettazione partecipata con il coinvolgimento delle istituzioni di riferimento, italiane e slovene, al fine di "far dialogare" i loro sistemi operativi con la piattaforma di Go!2025 nei diversi ambiti di competenza. Tra i soggetti partner già si annoverano, per la parte italiana, la Direzione Cultura e Sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Confcommercio Gorizia e Fondazione Aquileia. ARC/PAU/gg