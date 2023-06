Gorizia: Amirante-Rosolen, campus è esempio virtuoso riqualificazione

Gorizia, 30 giu - Entra nel vivo l'iter che porterà alla realizzazione a Gorizia di un nuovo campus scolastico nell'area dell'ex ospedale civile di via Vittorio Veneto. Oggi, alla presenza degli assessori alle Infrastrutture Cristina Amirante e all'Istruzione Alessia Rosolen e del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna sono stati presentati infatti i passaggi che porteranno alla costruzione di un polo scolastico che andrà a sostituire gli istituti secondari di secondo grado Slataper e Galilei-Fermi-Pacassi.

"Il nuovo campus scolastico che sorgerà a Gorizia - ha sottolineato Amirante - è un esempio plastico di come debba essere portato avanti un progetto di rigenerazione urbana. Non si tratta solo della demolizione di fabbricati esistenti e della costruzione di strutture per gli studenti. Significa invece ridare vita a un sito degradato e abbandonato che - in questo caso - aveva perso la sua funzione originaria di sito ospedaliero. Oltre alla presenza dei tanti giovani che andranno a utilizzare questi spazi, tutto questo finirà per innescare un grande processo di rilancio economico-sociale, arrivando anche a modificare le dinamiche di spostamento all'interno del centro della città".

"Quello presentato oggi a Gorizia è un percorso di modernità nel sistema di istruzione del Friuli Venezia Giulia in grado di fare una valutazione attenta sulle attuali necessità di questo territorio ma anche su quelle che potranno manifestarsi nel prossimo futuro - ha affermato Rosolen -. È un ragionamento complessivo che punta a migliorare le connessioni con la città, potenziando alcuni servizi necessari al sistema universitario e alla didattica di qualità come i laboratori, le mense, le strutture sportive e gli spazi condivisi".

Nel complimentarsi con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del campus, l'assessore Amirante ha sottolineato l'importanza della scelta del concorso di progettazione. "Questo strumento consente infatti di fare delle riflessioni profonde e condivise con il territorio su tutti gli aspetti. Un ringraziamento va inoltre rivolto alla politica che, dotata di una visione, ha saputo guardare al futuro. Con iniziative di questa portata - ha aggiunto - si gettano le basi per trattenere i nostri giovani in un territorio, come quello di Gorizia, vocato alla cultura e alla formazione di qualità".

"Per arrivare a questo risultato abbiamo lavorato poco più di un anno - ha ricordato ancora Rosolen -. La nascita degli Enti di decentramento regionale (Edr) sta dando infatti ottimi risultati in tema di pianificazione di tutto il sistema scolastico e di definizione delle risorse, tenendo conto anche di un fenomeno come quello del calo demografico che, purtroppo, sta caratterizzando questo periodo storico".

Il concorso di progettazione per il nuovo campus di Gorizia è stato vinto dallo studio Recs Architects di Parma. Il prossimo passo sarà la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione dei primi lotti grazie a un investimento iniziale, su fondi europei del Por Fesr, di 16,5 milioni di euro.