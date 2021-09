Green pass: solidarietà Regione a lavoratrice scalo Ronchi malmenata

Trieste, 15 set - Solidarietà incondizionata alla lavoratrice dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari malmenata ieri per aver chiesto il Green pass a una coppia di passeggeri in partenza per Londra è stata espressa dal governatore del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di comportamenti inaccettabili che vanno stroncati sul nascere e stigmatizzati, a giudizio del governatore, secondo il quale il rispetto di chi svolge il proprio lavoro e l'astensione da comportamenti violenti sono priorità tassative. Chi si comporta in maniera contraria non può trovare alcuna indulgenza. ARC/PPH/gg