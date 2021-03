Hospice: Riccardi, vicini a operatori sanitari

Udine, 20 mar - "Sono vicino a tutti gli operatori sanitari che quotidianamente operano all'interno dell'Hospice e che non risparmiano le loro energie e il loro coinvolgimento emotivo. Esprimo a nome dell'Amministrazione regionale la solidarietà a questi professionisti attivi all'interno di una struttura preziosa che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l'innovazione nelle cure palliative e volta a favorire la presenza costante dei familiari dei pazienti, in un ambiente pensato per infondere il massimo della tranquillità".



Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in relazione alla situazione dell'Hospice del Santa Maria della Misericordia riportata da un quotidiano locale.



"In questo momento di difficoltà, con un'epidemia che non dà tregua, è necessario far fronte comune per dare le migliori risposte alla comunità, in particolare, in una struttura dedicata al fine vita - riferisce Riccardi -. Profonda riconoscenza agli operatori sanitari che vivono la loro professione come una missione". ARC/LP/pph