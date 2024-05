Idroelettrico: Fvg determinato su proprietà opere grandi derivazioni

Udine, 27 mag - Ciò che è di proprietà pubblica deve tornare in gestione al pubblico, in sintonia con la legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, perseguendo l'unico interesse primario che è quello dei cittadini, del territorio del Friuli Venezia Giulia e della montagna in particolare.È questa, in sintesi, l'espressione della volontà politica manifestata oggi dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che è intervenuto in IV Commissione permanente per audire i portatori di interesse sul tema dei rinnovi delle concessioni idroelettriche.Come ha ribadito l'assessore più volte nel corso della mattinata, il faro guida della Regione è l'interesse dei cittadini e la tutela della montagna, obiettivi che la legge persegue con il nuovo regime dei canoni che ha introdotto l'obbligo del loro riparto a Comuni e Comunità di montagna interessati dalle derivazioni, oltre ad aver istituito la società pubblica Fvg Energia.A fronte delle richieste di versamento avanzate sulla base dei regolamenti attuativi, i concessionari (Edison, Cellina Energy e A2A) hanno tenuto comportamenti diversi, facendo tutti ricorso contro i nuovi canoni o - come nel caso di A2A - anche contro la quota di energia gratuita.Per tutti i pagamenti eseguiti in pendenza dei ricorsi (tutti per A2A, solo i canoni per Edison e Cellina Energy) i concessionari hanno espresso riserva di ripetizione all'esito dei contenziosi e pertanto le rispettive quote non sono state ripartite tra gli enti locali. Ad oggi sono stati ripartiti esclusivamente oltre 11,9 milioni di euro, di cui 4,5 per i canoni, oltre 2 milioni per la quota di energia gratuita nell'anno 2022 e quasi 5,4 nell'anno 2023.Sul tema della procedura di gara, con la generalità di Giunta 2144 del 29 dicembre scorso è stato demandato alle Direzioni competenti di procedere ad acquisire al Demanio idrico le opere "bagnate" e di effettuare tutti i necessari adempimenti per valutare se esercitare la facoltà di immissione nel possesso delle opere "asciutte" ritenute funzionali all'intero sistema di derivazione, valorizzandone il prezzo in base alla normativa vigente.Per le opere "bagnate", si è giunti alla definizione di un percorso che prevede la sottoscrizione di un verbale di consegna e la continuità degli obblighi e delle responsabilità in capo al concessionario per quanto concerne l'esercizio delle derivazioni sulla base degli attuali disciplinari di concessione e del quadro normativo vigente. Per le opere "asciutte" si sta ancora lavorando ad una soluzione definitiva che contempla alternativamente l'acquisizione onerosa da parte della Regione o il trasferimento al futuro vincitore della gara di concessione. ARC/SSA/al