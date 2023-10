Idroelettrico: Scoccimarro, accordo con Terna su dati energia immessa

Udine, 13 ott - "L'accordo con Terna, società di gestione delle reti elettriche, ci consente di acquisire i dati relativi all'energia immessa in rete dagli impianti idroelettrici; valori necessari al calcolo dei canoni per le grandi derivazioni d'acqua, secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento approvato dalla Giunta regionale. In questo modo potremmo verificare la correttezza del calcolo dei canoni a tutela anche dei Comuni montani e delle Comunità di montagna beneficiari degli importi dovuti".È il commento dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro alla delibera della giunta regionale che approva la Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Terna Spa per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti idroelettrici."La firma della convenzione è un passaggio fondamentale per dare piena attuazione alla nuova disciplina sulle grandi derivazioni idroelettriche" ha sottolineato l'assessore. II canone annuale per ciascuna concessione è costituito da una componente fissa, pari a 30 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione e da una componente variabile pari al 5 per cento dei ricavi normalizzati dell'anno precedente.Per quanto riguarda i criteri di ripartizione, i Comuni interessati dai sistemi di derivazione dell'asta del Meduna e del Cellina riceveranno l'80 per cento dell'importo dovuto, mentre il restante 20 per cento andrà a beneficio delle Comunità di montagna. Per l'asta del Tagliamento, la ripartizione avverrà invece nella misura del 70 per cento per i Comuni e del 30 per cento per le Comunità di montagna. ARC/SSA/al