Immigrazione: ok Giunta a Programma 2022 con aiuto a Comuni per minori

Trieste, 22 lug - Approvato preliminarmente dalla Giunta regionale il Programma immigrazione annuale 2022, "Nuova legge sull'immigrazione", su proposta dell'assessore regionale con delega alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Immigrazione: il via libera è arrivato questa mattina dall'Esecutivo. Il Programma conta su un importo di oltre 4,3 milioni di euro.



La prima azione prevede la disponibilità di nuove risorse per gli enti locali per i minori stranieri non accompagnati; come è stato spiegato dall'assessore, in linea con gli interventi già fatti, si va a dare andare supporto per le spese sostenute dai Comuni per la loro accoglienza che, nonostante l'aumento di disponibilità da parte dello Stato per la quota di compartecipazione, comunque continuano a essere importanti per i Municipi, che vanno quindi salvaguardati nella tenuta dei loro bilanci.



L'obiettivo è assicurare la loro collocazione in strutture a seguito del loro affidamento da parte del Tribunale per i minorenni. La Regione interviene anche per sostenere gli enti locali che risultano affidatari di neomaggiorenni. Per queste due azioni i fondi ammontano in toto a oltre 3,5 milioni di euro.



Sono previsti interventi specifici che tendono ad attenuare l'impatto negativo dell'immigrazione clandestino sul nostro territorio, secondo quanto è stato evidenziato dall'assessore, come l'azione "Fvg in rete contro la tratta" per frenare il grave fenomeno dello sfruttamento di esseri umani; i soggetti beneficiari dell'aiuto della Regione sono le realtà del terzo settore e gli enti che in Friuli Venezia Giulia svolgono attività a favore degli immigrati. Per la nostra regione è un'esperienza consolidata e contrasta sfruttamento sessuale o lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni combinati/forzati. I fondi disponibili ammontano a 150mila euro.



Per le scuole si attiva l'azione del bando di integrazione per il superamento delle barriere linguistiche e per contrastare la dispersione scolastica (500mila euro disponibili); l'azione 6, infine, prevede interventi di contrasto alla radicalizzazione in Friuli Venezia Giulia da attuare insieme a servizi sociali, dell'istruzione, della religione, sistema penitenziario e forze dell'ordine (120mila euro). ARC/PT/pph