Immigrazione: Roberti, controlli a confini è risposta forte e adeguata

Trieste, 18 ott - "Quella del Governo è una risposta adeguata a una situazione complessa. Ringrazio fin da subito il ministro Piantedosi, tutto il governo e le forze di Polizia che, con la professionalità che da sempre le contraddistingue, svolgeranno i controlli sul confine tra Italia e Slovenia".Questo il commento dell'assessore regionale alle Sicurezza Pierpaolo Roberti alla decisione del Governo italiano, comunicata nel pomeriggio dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al suo omologo sloveno Bostjan Poklukar, di attuare controlli temporanei alle frontiere con la Slovenia a causa del cambiamento della situazione in Europa e nel Medio Oriente.Roberti ha rimarcato che "l'attacco a Israele da parte di Hamas, le tensioni in Medio oriente e il recente attentato condotto da un lupo solitario arrivato illegalmente in Europa richiedevano una decisione forte che puntualmente è arrivata".