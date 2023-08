Immigrazione: Roberti, da dialogo con Stato più risorse per territorio

Trieste, 22 ago - "Prima di scrivere comunicati privi di alcun senso logico, chi ha già proposto per i politici eletti in Consiglio regionale posti riservati nei nidi aziendali, dovrebbe invece impegnare il proprio tempo per studiare in modo più approfondito le azioni messe in campo e gli importanti risparmi economici ottenuti da questa Amministrazione".



L'assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti commenta così le recenti dichiarazioni di una consigliera regionale di opposizione sui presunti tagli alle risorse dedicate alla gestione dei minori stranieri non accompagnati.



"Se avesse studiato - precisa Roberti - la rappresentante del Consiglio regionale in questione saprebbe infatti che, al momento dell'insediamento della prima Giunta Fedriga, lo Stato versava ai Comuni 45 euro a notte per ogni minore straniero non accompagnato e che per tutto il resto gli enti locali ottenevano un ristoro da parte della Regione".



"Nell'affrontare questa situazione, ci siamo confrontati con il Governo nazionale sottolineando la palese stortura e chiedendo un maggiore intervento da parte dello Stato che - sottolinea l'assessore - esercita una competenza esclusiva sulle attività di presidio dei confini nazionali".



"Abbiamo ottenuto quindi un primo aumento arrivando a 65 euro al giorno. Una cifra portata poi a 100 euro da gennaio 2023. Si tratta di un risparmio notevole per le casse regionali - ricorda Roberti - che inoltre non pregiudica la copertura da parte della Regione di eventuali costi residui sostenuti dalle amministrazioni comunali".



"Sulle risorse risparmiate e sull'ironia legata all'utilizzo delle fototrappole, ribadiamo con orgoglio che continueremo a investire - conclude il rappresentante dell'Esecutivo regionale - per dotare le forze dell'ordine impegnate nel contrasto all'immigrazione clandestina di tutte le strumentazioni necessarie ad arginare questo fenomeno". ARC/RT/gg