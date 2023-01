Immigrazione: Roberti, Fvg ha nel Governo un interlocutore affidabile

Trieste, 16 gen - "Gli unici punti fermi sul tema dell'immigrazione sono che dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato anche il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della Polizia Giannini, il Friuli Venezia Giulia è pronto a ospitare il vertice dei Balcani, le riammissioni informali verso la Slovenia sono riprese e, cosa non da poco, la nostra Regione ha interlocutori attenti e preparati su un tema delicato come la rotta Balcanica".Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti, sottolineando che "le polemiche sulle riammissioni e sulla creazione di un hot spot in Friuli Venezia Giulia, con la conseguente fine del fallimentare modello dell'accoglienza diffusa, evidentemente sono la dimostrazione della preoccupazione di chi invece di guardare all'aspetto umanitario dell'accoglienza punta a renderla una forma di business. Di certo l'Amministrazione regionale continuerà a cooperare con tutte le altre istituzioni e le Forze dell'ordine per evitare che si ripetano gli insuccessi registrati nelle precedenti legislature, simboleggiati dalla galleria Bombi di Gorizia trasformata in un dormitorio e dalla caserma Cavarzerani in una sorta di campo profughi". ARC/MA