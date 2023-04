Immigrazione: Roberti, parole Honsell su Cpr sono irresponsabili

Trieste, 25 apr - "È surreale che un rappresentante delle istituzioni, basandosi sulla sola testimonianza di un pluri-pregiudicato che già in passato si era reso protagonista di atti di disobbedienza violenta, decida di puntare pregiudizialmente l'indice contro le forze dell'ordine, al solo fine di alimentare pretestuose polemiche e di gettare fango sull'immagine della Polizia di Stato."



Questa la replica dell'assessore regionale all'Immigrazione e alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, alle dichiarazioni rese dal consigliere Furio Honsell in merito alla presunta aggressione verificatasi al Cpr di Gradisca d'Isonzo.



"A dover essere censurato è quindi - secondo Roberti - non l'operato delle forze dell'ordine, cui ribadisco il pieno sostegno mio personale e dell'Amministrazione regionale tutta, bensì l'atteggiamento di un esponente dell'opposizione che, irresponsabilmente, pone in dubbio la professionalità e l'integrità di coloro i quali quotidianamente contribuiscono a garantire la sicurezza di noi tutti, Honsell incluso." ARC/Com