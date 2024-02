Immigrazione: Roberti, su Silos dati sbagliati e polemiche politiche

Trieste, 14 feb - "Riteniamo particolarmente gravi le recenti dichiarazioni del presidente del Consorzio italiano di solidarietà Gianfranco Schiavone sulla situazione al Silos di Trieste. È piuttosto incredibile che chi svolge un servizio per conto della Prefettura non perda occasione per lanciare attacchi gratuiti contro pressoché tutte le istituzioni pubbliche, generando un cortocircuito ormai inaccettabile".Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti."Schiavone parla di 200 persone al Silos in attesa di entrare nel sistema di accoglienza del Friuli Venezia Giulia come se il Consorzio italiano di solidarietà - sottolinea Roberti - fosse la fonte certificata a fornire questi numeri che, tra l'altro, sono lontanissimi da quelli reali"."Il presidente di Ics - aggiunge l'assessore - insiste poi sulla mancanza di strutture per la redistribuzione, in particolare di un hotspot. Schiavone arriva a dire che sapeva benissimo che non si sarebbe fatto, attribuendosi anche poteri divinatori"."Nonostante tanti anni di continue polemiche - afferma Roberti - ci illudiamo ancora che chi guida il Consorzio italiano di solidarietà possa mettere da parte questi interventi dichiaratamente politici per dedicarsi invece a quelle attività per cui riceve importanti finanziamenti pubblici: migliorare l'integrazione dei richiedenti asilo"."Se queste persone stanno generando un impatto così forte sulla cittadinanza, è evidente - conclude l'esponente della Giunta Fedriga - che proprio i progetti di integrazione di Ics non stanno ottenendo i risultati sperati da tutti". ARC/TOF/ma