Imposte: domani primo acconto Ilia che sostituisce l'Imu

Trieste, 15 giu - Domani scade il termine per il primo acconto per il 2023 dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (Ilia), che ha sostituito l'Imu.



Ne dà notizia l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ricordando che la legge che istituisce l'imposta decorre dal 1° gennaio di quest'anno.



Il pagamento è dovuto per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.



Sono esenti le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9. ARC/GG