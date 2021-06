Imprese: Bini, 1 mln di euro su primo bando per attrarre investimenti

Al via dal 7 giugno le richieste per accedere agli incentivi



Udine, 3 giu - "Le imprese che si insediano in regione e realizzano nuovi investimenti potranno presentare, dal 7 giugno al 27 agosto prossimi, la richiesta per accedere agli incentivi previsti dalla legge regionale SviluppoImpresa. A distanza di soli tre mesi dall'entrata in vigore della norma siamo riusciti ad intervenire sull'adeguamento del regolamento di attuazione della misura contributiva e ad attivare questa specifica azione attrattiva di sostegno agli investimenti delle imprese che non sono già operanti in Friuli Venezia Giulia".



A comunicarlo è l'assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, che sottolinea come "l'azione introdotta costituisce una novità rispetto all'ordinaria misura degli incentivi all'insediamento ed è orientata alle imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, non hanno sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia".



Per la prima apertura del bando è disposta una copertura di 1 milione di euro. Nel dettaglio, gli incentivi sono rivolti a imprese che si insediano in Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di nuovi investimenti negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale, nelle aree dei Distretti industriali o nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa con i Consorzi di sviluppo economico locale.



"Oltre alle già note caratteristiche degli investimenti previsti per la misura ordinaria, precisate nei documenti del bando - aggiunge Bini - la specifica azione attrattiva di sostegno agli investimenti dovrà comportare un rilevante impatto occupazionale, pari ad almeno dieci nuove assunzioni nel primo anno e ulteriori venti nel triennio. Dovrà inoltre prevedere un investimento minimo di sette milioni di euro e comportare un significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture".



"Si tratta di un'azione innovativa - conclude l'esponente della Giunta Fedriga - attraverso la quale si sono create le condizioni per generare un concreto e duraturo effetto di attrazione di imprese esterne alla nostra regione, con l'obiettivo di creare condizioni stabili di sviluppo, innescando significativi effetti in termini di investimenti sul territorio, di occupazione e di rapporti con il tessuto produttivo esistente".



Le domande devono essere presentate dalle 9.15 del 7 giugno alle 16 del 27 agosto prossimi all'indirizzo pec economia@certregione.fvg.it. Il bando è reperibile sul sito web della Regione Fvg al presente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/rilanci mpresa/FOGLIA32/ ARC/LP/al