Imprese: Bini, 14 mln per impianti idrogeno in siti abbandonati

Approvato il bando a favore delle aziende per la produzione e l'utilizzo locale



Pordenone, 16 dic - "Con l'approvazione di questo bando, che prevede un investimento di 14 milioni di euro, la Regione si pone l'obiettivo di sostenere la produzione e l'uso a livello regionale di idrogeno rinnovabile nell'industria, nelle piccole e medie imprese e nel trasporto locale creando così nuove hydrogen valley, veri e propri distretti dell'idrogeno sul territorio. Contemporaneamente scopo della misura è anche quello di utilizzare siti industriali dismessi all'interno delle aree produttive del territorio regionale per produrre idrogeno da fonti di energia rinnovabile".



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e ai Turismo, Sergio Emidio Bini, a margine dell'approvazione della delibera da parte della Giunta regionale con la quale si dà il via libera all'Avviso pubblico regionale per il finanziamento di progetti rivolti alla produzione di idrogeno da fonti energetiche rinnovabili in aree industriali dismesse e con utilizzazione locale. Il provvedimento si innesta nel solco dell'analogo bando Pnrr pubblicato a inizio 2023.



L'importo complessivo assegnato alla nuova misura è pari a 14 milioni di euro. Il bando sarà istituito entro il mese di dicembre. La domanda da parte dei beneficiari dovrà essere presentata entro il 2 febbraio 2024. L'approvazione della graduatoria è prevista entro il 30 aprile 2024, la concessione dei finanziamenti entro il 30 luglio 2024, mentre i progetti finanziati dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2026.



"L'Amministrazione regionale - ha proseguito Bini - nel riconoscere il ruolo chiave dell'idrogeno per la decarbonizzazione del settore delle attività produttive ha voluto adottare una propria misura, attuata sulla base della nuova disciplina europea sugli aiuti di Stato, proprio per promuovere la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno nel sistema delle industrie e della rete delle Pmi del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia. Nello stesso tempo si punta a favorire, per l'avvio delle attività previste, il recupero e il riutilizzo di aree industriali dismesse incentivando la produzione di idrogeno nei complessi industriali abbandonati o nelle aree limitrofe favorendo così il recupero e il reimpiego di fabbricati industriali degradati che sono in disuso". ARC/LIS/pph